Cet évènement est passé Fête des Nieulles Centre Ville, Armentières Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord Fête des Nieulles Centre Ville, Armentières Armentières, 14 septembre 2019, Armentières. Fête des Nieulles 14 et 15 septembre 2019 Centre Ville, Armentières GRATUIT. Un week-end parsemé de rendez-vous incontournables pour tous les publics, où les artistes de renommée internationale côtoient les passionnés locaux ! Samedi 14 septembre Le Grand Casting – de 13h15 à 16h, place St Vaast Grande finale après 6 mois de pré-sélection. 2 passages sur scène pour convaincre le jury et devenir le lauréat de cette 9é édition ! Grand concert en partenariat avec Mona FM – 20h, place St Vaast Un exceptionnel plateau d’artistes de variété du moment, issu de l’actualité musicale. Cérémonie de couronnement de la Reine et ses demoiselles – 16h, place du Gal de Gaulle. Planétarium itinérant du Forum des Sciences – 10h à 13h & 14h à 17h, au Vivat Braderie – de 8h à 17h, rues de Lille & Dunkerque Photomaton souvenir – de 10h à 18h Dimanche 15 septembre La grande parade – à partir de 14h30, départ quai de Beauvais arrivée place du Gal de Gaulle Mélant joyeusement artistes de rue et participants locaux, la parade se met aux couleurs de lille3000, avec le thème des conquêtes ! Chars et costumes étonnants, musiques endiablées, acrobates… bien des surprises en perspective à découvrir tout au long du parcours ! Avec les Cies Planet Vapeur, Gipsy Pigs, la Cie du Tire-Laine, … Jet des Nieulles – 18h, Hôtel de Ville Photomaton souvenir – de 14h à 18h Centre Ville, Armentières 4 Place du Général de Gaulle, 59280 Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.61.76.08.47 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-14T08:00:00+02:00 – 2019-09-14T18:00:00+02:00

2019-09-15T08:00:00+02:00 – 2019-09-15T18:00:00+02:00 Cie Planet Vapeur Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Centre Ville, Armentières Adresse 4 Place du Général de Gaulle, 59280 Armentières Ville Armentières Departement Nord Lieu Ville Centre Ville, Armentières Armentières latitude longitude 50.686728;2.882169

Centre Ville, Armentières Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/