Arles se livre Centre-ville Arles, vendredi 23 février 2024.

Arles se livre Salon, rencontres, lectures, spectacles, ateliers 23 – 25 février Centre-ville gratuit (sauf entrée au Museon Arlaten et spectacle « Le Loup »)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T10:00:00+01:00 – 2024-02-23T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-25T10:00:00+01:00 – 2024-02-25T19:00:00+01:00

On dit souvent qu’Arles est un livre ouvert tant on peut lire sur les murs de nos monuments, dans nos rues et sur les places, l’histoire de la ville.

C’est peut-être une vocation naturelle qui a conduit ici, une centaine d’auteurs, une trentaine de traducteurs, une trentaine de maisons d’éditions, neuf librairies, une dizaine de bibliothèques… créant ainsi près de 500 emplois dans le domaine du livre.

Alors oui, Arles se livre du 23 au 25 février : nous en remercions la Direction du patrimoine et de la culture et les acteurs du livre à Arles qui ont su proposer un programme dense, alliant rencontres, lectures, films, ateliers et exposition dans la ville.

Arles capitale de la photographie et de l’image numérique est heureuse de conjuguer ainsi, et avec la même force, les dernières technologies et l’une des plus anciennes et durables : le livre, jamais à court de batterie, jamais éteint, compagnon fidèle des joies comme des peines et refuge de la pensée autonome.

Nous vous invitons à découvrir le livre dans tous ses états et surtout, à partager avec les auteurs, les artisans, les lecteurs et les artistes arlésiens, le bonheur de lire : retrouvez ici le programme des 23-24-25 février 2024.

www.arles-se-livre.fr

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.arles-se-livre.fr/category/programme/ »}, {« link »: « http://www.arles-se-livre.fr »}]