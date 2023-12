Cérémonie des Mireieto Centre-ville Arles, 10 décembre 2023 15:15, Arles.

Cérémonie des Mireieto Dimanche 10 décembre, 16h15 Centre-ville

La cérémonie des Mireieto, organisée par Festiv’Arles – Maintenance et Traditions a lieu dimanche 10 décembre. Elle s’adresse aux fillettes de 7 à 10 ans et constitue une étape festive, un rite de passage entre deux âges de la vie, de transmission entre les générations au moment où les fillettes laissent bonnets et cheveux longs pour la cravate et les bandeaux…

Le public est invité à venir admirer le magnifique passo-carriero (défilé) qui partira à 16h15 de la maison de la vie associative pour rejoindre la cour du Museon Arlaten puis l’hôtel de ville où les fillettes seront accueillies par Monsieur le Maire et enfin le parvis de Saint-Trophime

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:15:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

2023-12-10T16:15:00+01:00 – 2023-12-10T17:30:00+01:00

défilé costume d’Arles

Festiv’Arles