Animations des commerçants Centre-ville Arles, 9 décembre 2023 09:00, Arles.

Animations des commerçants 9 – 23 décembre Centre-ville

La magie de Noël arrive en ville, et ArleShopping vous invite à célébrer cette période festive avec des animations exceptionnelles dans le centre-ville d’Arles qui émerveilleront petits et grands.

Date : 9/10/13/16/17/20 et 23 décembre

Heure : 10h – 18h

Lieu : Centre-ville d’Arles

Au programme du samedi 9 décembre :

Lancement des animations des commerçants 15h-18h

La Parade de Noël : déambulation dans les rues du centre-ville d‘Arles

La « Bandura » Theo Pastor

Le père Noël en calèche & ses mères noël

Les Faiseurs d’insolite magie rapprochée et ballons

———————————-

Baptême de poneys / Mini ferme

Place de la Mairie 10h à 17h/18h

Manège d’antan de papy

Place Wilson 10h – 17h

Maquillages pour les enfants / Conteuse

Hôtel spa le calendal 15h à 17h/18h

Distribution chocolat chaud et vin chaud

Rue de la République 16h – 18h

**

Dimanche 10 décembre :**

Les Faiseurs d’insolite en déambulation

dans les rues du centre ancien magie rapprochée et ballons

Baptême de poneys / Mini ferme

Place de la Mairie 10h à 17h/18h

Manège d’antan de papy

Place Wilson 10h – 17h

Pour télécharger notre programme complet en pdf :

https://arleshopping.com/

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00