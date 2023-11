Inondation regard crue : 20 ans de reconstruction Centre-ville Arles, 25 novembre 2023, Arles.

Inondation regard crue : 20 ans de reconstruction 25 novembre – 4 décembre Centre-ville

Samedi 25 novembre

L’équipe du Bazar Palace vous accueille le matin à l’espace Van Gogh à Arles.

Avez-vous vécu l’inondation de 2003 ? Avez-vous perdu des objets ou conservé des objets marqués par cette catastrophe naturelle ? L’équipe du Bazar Palace vous propose de venir lui raconter votre histoire à travers un objet cher à votre cœur, qui a vécu les inondations avec vous – sauvegardé jusqu’à aujourd’hui ou au contraire détruit ou disparu suite aux crues. À partir de vos témoignages, une autrice, une plasticienne et une photographe créeront des œuvres qui prendront place dans une installation artistique à l’espace Van Gogh et dans une publication dans les journaux locaux.

Dimanche 26 novembre

L’équipe du Bazar Palace vous accueille :

Le matin à l’espace Van Gogh à Arles

L’après-midi, en itinérance dans les quartiers du Trébon et de Monplaisir à Arles.

Contacts & information : contact@lebazarpalace.com 07 50 19 52 06 lebazarpalace.com

Lundi 27 novembre

* Conférence – Auditorium du Musée d’Arles antique, Arles – 18h

Les inondations de décembre 2003

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Venez en apprendre davantage sur cet évènement et partager vos souvenirs du Rhône en crue avec nos intervenants. Avec le lieutenant-colonel Gilbert PASCAL chef des opérations au SDIS durant les inondations, M. Gilles DUMAS, maire de Fourques et Mme Silvie ARIES, journaliste couvrant l’événement lors des inondations de 2003.

animée par le CPIE Rhône-Pays d’Arles

Mardi 28 novembre

* Visite guidée – Muséon Arlaten – 15h

Autour de l’inondation

Gratuit, dans la limite des places disponibles, pour plus de renseignements : 04.13.31.51.90

Après l’inondation de 2003, le Museon Arlaten a entamé un recueil de témoignages et une collecte d’images auprès des personnes dont les habitations ont été inondées. Une partie de cette enquête est à écouter au 2e étage du musée dans le parcours permanent. La visite vous invitera à découvrir le musée à travers l’histoire qu’entretiennent les Arlésiens avec le Rhône depuis le 19ème siècle à aujourd’hui.

* Conférence – Auditorium de Fourques – 18h

Après les inondations de 2003, il a fallu reconstruire !

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Venez échanger sur les aménagements réalisés depuis et sur l’action publique qui a découlé de ces inondations pour notre territoire. Avec M. Thibaut MALLET, directeur du SYMADREM, Mme Delphine RIBES, responsable du DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs) de la ville d’Arles et la DDTM 13 et la DDTM 30 (sous réserve).

animée par le CPIE Rhône-Pays d’Arles

Vendredi 1er décembre

* Ciné-débat – Muséon Arlaten – 18h30

L’eau qui gronde (30 mn) et Arles le retour du Rhône (20 mn)

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Ces deux documentaires réalisés par Philippe Crozier dans le cadre du projet « MÉMOIRES D’EAU » ont été réalisés suite à l’inondation d’Arles de 2003. Ils incluent les témoignages de citoyens, de techniciens et de scientifique. Ce travail est réalisé dans le cadre du « Plan Rhône » pour le volet « Culture du risque d’inondation » avec le soutien de la DREAL et de l’Europe. Un échange avec le réalisateur aura lieu à la suite de la projection.

Dimanche 3 décembre

Exposition – Espace Van Gogh, Arles – 11h

DES HAUTS ET DES BAS – Portrait collectif et sensible de l’inondation de 2003

Cette proposition artistique à double entrée, évoque les crues de 2003 au travers des objets disparus, retrouvés ou récupérés par les sinistrés. L’installation artistique se déclinera à la fois dans une scénographie sensible et dans une publication dans les journaux locaux. Composée d’objets confiés, de dessins, photographies et de textes narratifs autour des objets disparus, cette création sera le résultat de rencontres de personnes sinistrés et/ou des bénévoles.

Le recueil de témoignages sera relayé dans La Provence du 3 au 8 décembre 2023. Les publications seront mises à disposition sur place et en kiosque.

Cette exposition est proposée par le Bazar Palace, le vernissage aura lieu à 11 à l’espace Van Gogh. Ouverture du 3 au 16 décembre les mardi, jeudi et vendredi de 13 à 18h30, mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Spectacle-parade – Quais du Rhône, Arles – 18h

RHÔNE MÉMOIRE VIVE

Rendez-vous sur le pont de Trinquetaille et les quais, rive gauche et rive droite entre le Musée Réattu et le pont de la voie rapide.

Parade spectaculaire sur le Rhône. Porté par le fleuve, RHÔNE Mémoire Vive revisite la crue de 2003 en III Actes aquatiques. Après un début de spectacle tout en emportements et dérives, viendra la découverte festive de ce nouveau milieu par une population imaginaire adaptée au fleuve. En hommage aux mythologies aquatiques, un final d’eau et de feu clôturera cette épopée poétique d’un Rhône ré-enchanté.

Un spectacle-parade sur le Rhône pour petits et grands, par la compagnie ilotopie avec le soutien de la ville d’Arles.

Lundi 4 septembre

Commémoration – Quai de la Roquette à 11h

20 ans de la crue du Rhône de décembre 2003 et inauguration de la plaque en hommage à Alain-Pierre Romac, directeur du Symadrem de 1999 à 2007.

Programme complet https://www.symadrem.fr/wp-content/uploads/2023/11/SYMADREM_Prog_Inondation-regard-crue_invitation.pdf

