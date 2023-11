Arles se livre – 6ème édition Centre-ville Arles, 17 novembre 2023, Arles.

Arles se livre – 6ème édition 17 – 19 novembre Centre-ville Entrée libre (sauf cinéma le 18 nov à 16h)

Trois jours intenses autour des livres, du plaisir de la lecture et de l’écriture : c’est le programme d’Arles se livre, festival de poche porté par la ville d’Arles et nourri des animations proposées par les nombreux professionnels du livre arlésiens.

Du 17 au 19 novembre, Arles va vivre au rythme des mots qui font rire, rêver ou pleurer et des pages qui se tournent. Les libraires (ils sont huit), les sept bibliothèques (avec en tête la médiathèque municipale), les maisons d’édition, les auteurs, illustrateurs, relieurs se mobilisent pour faire partager leur passion. Le programme se décline en expositions, ateliers, lectures, visites. Parmi ces rendez-vous ouverts à tous, une lecture par la comédienne Marie Vauzelle de lettres de Van Gogh à son frère dans le site inspirant des Alyscamps (le samedi 18 novembre et le dimanche 19 à 11h), Isabelle Cousteil de l’association Les Dinamots lira des textes d’auteurs réputés ou amateurs sur Arles, une exposition proposée par Annie Maïllis de livres illustrés par Picasso, à la médiathèque. Les ateliers se succèdent et concernent aussi bien la reliure, l’écriture, l’estampe… La présence des éditeurs et de certains de leurs auteurs permettent de se plonger au cœur des ouvrages tandis que des visites – du Cerco (Centre d’études, de conservation et de restauration) du Museon Arlaten, du Musée départemental Arles antique, de la ville avec pour thème « Arles et les écrivains » – ouvrent de nouvelles perspectives. Comme le professe Régine Détambel, spécialiste de bibliothérapie et invitée d’Actes Sud le samedi 18 novembre, les livres ouvrent les portes d’une multitude de monde.

Du 17 au 19 novembre, venez découvrir le livre dans tous ses états et surtout, partager avec les auteurs, les artisans, les lecteurs et les artistes arlésiens, le bonheur de lire, dans 22 lieux du centre-ville d’Arles :

Archives communales – espace Van Gogh, place Félix-Rey

Centre de la Résistance et de la Déportation d’Arles et du Pays d’Arles – espace Mistral, 2A bd Émile Combes

Cerco du Museon Arlaten – 1 rue Yvan Audouard

Cinéma Actes Sud – place Nina Berberova

Cloitre Saint Trophime– place de la République

Cryptoportiques – place de la République

École nationale supérieure de la photographie – 30 avenue Victor Hugo

Editions Immédiats– 67 rue du Quatre-Septembre.

Editions Portaparole – 6 rue Truchet.

Espace Van Gogh – place Félix-Rey

Librairie Actes Sud – 47 rue du Dr Fanton

Librairie Arles BD – 19 rue du Pont

Librairie De natura rerum – 50 rue du refuge

Librairie L’Archa des Carmes – 23 rue des Carmes

Librairie La fontaine des lunatiques – 12 rue Jouvène

Librairie de livres anciens – 3 rue Saint-Julien

Librairie du Palais – 10 rue du plan de la cour

Librairie Les Grandes Largeurs – 11 rue Reattu

Médiathèque – espace Van Gogh, place Félix-Rey

Musée départemental Arles antique – presqu’île du Cirque Romain

Museon Arlaten – 31 rue de la République

Palais de l’Archevêché

Retrouvez le programme complet des rencontres, lectures, ateliers, visites et expositions du festival sur www.arles-se-livre.fr

