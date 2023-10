25e anniversaire des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France – UNESCO Centre-ville Arles, 28 octobre 2023, Arles.

Les 28 et 29 octobre 2023, la Ville d’Arles célèbre le 25e anniversaire de l’inscription du bien en série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, dont font partie l’église et le cloître Saint-Trophime, ainsi que l’église Saint-Honorat des Alyscamps.

Pour l’occasion, des artistes vous invitent à découvrir les monuments : la compagnie Gratte Ciel produira son dernier spectacle RoZéo dans le site des Alyscamps, la compagnie Née au Vent proposera une visite-spectacle humoristique spécialement créée pour mettre à l’honneur le cloître Saint-Trophime, et Fabien Bages vous contera les légendes et personnages illustres de la nécropole des Alyscamps.

RoZéo

Spectacle par la compagnie Gratte-Ciel

Trois personnages perchés sur de longues tiges de métal oscilleront dans le paysage et inviteront le public à contempler et porter un regard nouveau sur le site des Alyscamps.

Samedi 28 octobre à 14h et 17h

Site des Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane)

Durée : 45 min

En route pour Compostelle

Contes par Fabien Bages

Au Moyen Âge, de nombreux pèlerins partent d’Arles pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le cimetière des Alyscamps est alors auréolé de légendes et hanté de personnages illustres, qui rêvent de vous raconter leurs souvenirs.

Dimanche 29 octobre à 11h

Site des Alyscamps (nécropole antique et médiévale, église romane)

Durée : 1h

Le Cloître aux Clowns

Visite humoristique par la compagnie Née au Vent

Les deux clowns Bombyx et Luna, également Guides Émérites aux Mérites Homériques, vous feront découvrir le cloître Saint-Trophime comme vous ne l’avez jamais imaginé…

Dimanche 29 octobre à 15h

Cloître Saint-Trophime

Durée : 45 min

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

