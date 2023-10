Journées Nationales de l’Architecture 2023 Centre-ville Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Journées Nationales de l’Architecture 2023 13 – 15 octobre Centre-ville

Dans le cadre des Journées Nationales de l’architecture, le service patrimoine de la Ville d’Arles propose :

Exposition

Architectures

Du 10 au 29 octobre à l’espace Van Gogh

Photographies de Pierre Vallet.

Exposition

Sortie de résidence d’architecture

« Acclimatation.s »

Du 12 au 19 octobre, salle des pas perdus de l’Hôtel de ville d’Arles

Animée par la Maison de l’Architecture et de la ville (MAV) en PACA en lien avec la Ville d’Arles, cette résidence de six semaines réunit plusieurs architectes du patrimoine, paysagistes et urbanistes chargés d’aller à la rencontre de la ville et de ses habitants. Depuis le 12 juin 2023, ils effectuent des mesures, analysent les températures des différents lieux de la ville, testent les matériaux, rencontrent les acteurs du patrimoine comme la population et prolongent les hypothèses des étudiants de l’ENSA de leurs propres cheminements. C’est à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture qu’ils dévoilent, à Arles, leurs conclusions.

Exposition

Regards croisés – Architecture et Vivant

Du 13 octobre 2023 au 31 janvier 2024 à l’Amphithéâtre d’Arles

Pour la première fois, une exposition trouve sa place au sein de ce prestigieux monument qu’est l’amphithéâtre romain, autour de l’architecture et du vivant. Elle propose une démarche croisée, à travers le travail réalisé, en Europe, par le photographe Pierre Vallet, sur des bâtiments signés par des architectes contemporains renommés, et le regard des architectes Antoine Basile et Ulysse Rousselet, membres d’une résidence réunissant des architectes, des urbanistes et des paysagistes sur Arles, autour d’un sujet fondamental au regard des enjeux climatiques actuels : « Les îlots de fraicheur en centre-ville et site patrimonial remarquable ».

Ces regards croisés d’un photographe sur l’architecture et d’architectes sur le vivant dans le monument offrent une balade pleine de poésie et d’interrogation sur notre patrimoine, sa place et sa vie.

Exposition incluse dans le billet d’entrée du monument. Gratuit pour les – de 18 ans et Arlésiens, sur présentation d’un justificatif.

Exposition

C.l.i.m.a.t.

Du 13 octobre au 5 Novembre à l’Abbaye de Montmajour

L’abbaye de Montmajour vous invite à venir découvrir l’exposition « CLIMAT : Comment limiter l’impact des modifications climatiques sur l’architecture et le territoire ? »

Une exposition proposée en collaboration avec la DRAC Paca qui présente le résultat de 3 workshops réalisées sur le territoire arlésien et camarguais par École nationale supérieure d’architecture de marseille – ENSA•Marseille, RAW – Risk & Architecture Workshop et la Maison de l’Architecture et de la Ville PACA

Du mardi au dimanche de 10h à 17h – 6 € plein tarif.

Visite conférence

« Le boulevard des Lices et les transformations de la ville d’Arles au XXe siècle »

Samedi 14 octobre à 14h30, Durée : 1h30

Si le XIXe siècle privilégie les loisirs avec l’aménagement de lieux de promenade et de distraction, l’ouverture de cafés et de lieux de spectacles, le début du XXe siècle ne rompt pas avec cette coutume à Arles qui voit l’Hôtel Jules César ouvrir ses portes, la construction d’un kiosque et d’aménagements végétalisés.

Mais les destructions causées lors la Seconde guerre mondiale au nord de la ville amènent les municipalités à repenser la ville et ainsi à transférer certains édifices publics (gendarmerie) au sud sur le boulevard. Naît alors une véritable cité administrative, alliant ainsi l’utile à l’agréable.

Si Les Lices demeurent la limite du centre ancien, cette artère devient également le trait d’union entre celle-ci et le nouveau quartier du Chabourlet.

Par Martine Brun, guide-conférencière

Gratuit, dans la limite des places disponibles, sur inscription au 04 90 49 39 31.

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0490493139 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:30:00+02:00

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

Ministère de la culture