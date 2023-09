Féria du Riz 2023 Centre-ville Arles, 3 septembre 2023, Arles.

Féria du Riz 2023 3 – 10 septembre Centre-ville

Retrouvez l’ambiance festive de la Feria du Riz autour des corridas, des bodegas, des animations sur les places et dans les rues. Elle commence le vendredi 8 et finit le dimanche 10 septembre dans la nuit.

Dès le 3 septembre, et ce jusqu’au 7 septembre, de 11h à 19h, ouverture de l’sspace toros aux corrales de Gimeaux. Visite des toros de la feria, expos, tientas et courses camarguaises (gratuit)

Le programme de la Féria du Riz

Vendredi 8 septembre

17h Conférence « Pablo Picasso, Arles et les toros » par Annie Maïllis – Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville

18h Animation des peñas – Pl. de la République

18h30 Cérémonie d’ouverture de la feria du Riz – Pl. de la République

Groupes folkloriques, peña, dégustation de riz et de vin de Camargue NOUVEAU

19h30 Bandido – Av. Victor-Hugo

20h30 Concert Cuarteto cubano – Pl. de la Cavalerie

Samedi 9 septembre

10h Encierro – R. Léon-Blum à pl. Marius-Jouveau

11h Démonstration de practicos (toreros non professionnels) – Arènes portatives, pl. de la Croisière

11h Animation des peñas – Av. Victor-Hugo

11h Conférence « Le riz, la biodiversité, la Camargue » – Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville

12h Abrivado – Av. Victor-Hugo

14h30 Course de vaches pour les amateurs – Arènes portatives, pl. de la Croisière

16h Concert des peñas – Devant les arènes

19h Animation des peñas – Devant les arènes

20h Bandido – Bd des Lices

21h Concert Pablo y su Charanga (Salsa)

– Pl. Voltaire

Dimanche 10 septembre

10h Encierro – R. Léon-Blum à place Marius-Jouveau

10h Animation des peñas – Devant les arènes

11h Course de vaches pour les amateurs

– Arènes portatives, pl. de la Croisière

12h Animation des peñas – Bd des Lices

13h Abrivado – Bd des Lices

14h30 Capea – Arènes portatives, pl. de la Croisière

16h Concert des peñas

– Devant les arènes

18h Animation des peñas – Bd des Lices

19h Bandido finale – Bd des Lices

Les cartels

Samedi 9 septembre

17h Corrida goyesque. José Maria Manzanares, Alejandro Talavante et Daniel Luque (toros de Jandilla). Décor hommage à Picasso

Dimanche 10 septembre

11h Novillada sans picadors. Martin Morilla, Javier Zulueta, Simon Burriel, Mario Vilau, Christian Restrepo et le finaliste du Bolsin (novillos de Jalabert)

17h Corrida Rafaelillo. Alvaro de Calle, Alberto Lamelas (toros de Yonnet)

Renseignements et réservations

0 891 700 370 – arenes-arles.com

Les bodegas

Les Andalouses – église des Frères-prêcheurs,

La Muleta – rue de la Paix,

Les Petits Arlésiens – esplanade Charles-de-Gaulle,

Fiesta Bodega – bourse du travail,

El Deportivo – cour de l’Archevêché,

El Sitio – église des Trinitaires,

Bodega du Mybeers – rue Pierre-Brossolette, Trinquetaille.

