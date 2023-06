Arelate, journées romaines d’Arles Centre-ville Arles, 13 août 2023, Arles.

Arelate, journées romaines d’Arles 13 – 19 août Centre-ville Gratuit et payant. Infos www.festival-arelate.com

Devenu un événement incontournable d’Arles, le Festival « Arelate, journées romaines d’Arles », fidèle à ses principes de rigueur scientifique, rassemble tous les passionnés d’Histoire grâce à des animations ludiques et pédagogiques.

Le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » animera du 13 au 19 août les antiques cités de St Rémy-de-Provence et d’Arles et cherchera à rassembler à nouveau un large public autour de ce patrimoine commun. « Arelate », c’est une semaine éclectique en totale immersion dans le monde romain ! La programmation exceptionnelle et variée est conçue avant tout pour les familles.

Pour cette 17ème édition, le festival met à l’honneur la thématique des jeux et plaisirs dans l’Antiquité, dans une programmation déployée dans toute la ville, le musée départemental Arles antique et les monuments d’Arles. Archéologues, historiens, reconstituteurs, artistes et passionnés attendent le public pour lui livrer les clefs de cette époque romaine qui a façonné Arles pour des millénaires !

