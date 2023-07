Les mercredis en musique Centre-ville Arles, 19 juillet 2023, Arles.

? Venez vivre des mercredis en musique organisé par ArleShopping vos commerçants du centre-ville! ?

Chers amis mélomanes et amateurs de bonne ambiance, nous avons le plaisir de vous inviter à notre 3éme éditions des Mercredis en Musique ! Chaque mercredi, de 17h à 19h, préparez-vous à vivre des moments magiques au cœur de notre centre-ville d’Arles.

Imaginez une atmosphère vibrante où les rues se transforment en scènes musicales, où les mélodies s’élèvent dans l’air et où les passants se laissent emporter par le rythme envoûtant de la musique. C’est exactement ce que nous vous proposons.

Que vous soyez fan de jazz, de rock, de pop ou de musique du monde, vous trouverez certainement un groupe qui vous fera vibrer.

Dès 17h, notre centre-ville deviendra le théâtre d’un véritable festival musical en plein air. Promenez-vous à travers les rues pittoresques, les boutiques et les cafés tout en découvrant des artistes locaux et régionaux exceptionnels qui se produiront à différents endroits. De chaque coin de rue, les notes mélodieuses vous guideront vers des performances musicales uniques.

Profitez de cette occasion spéciale pour découvrir ou redécouvrir vos boutiques tout en vous imprégnant de l’atmosphère festive qui règne dans notre merveilleuse ville.

N’oubliez pas de vous inscrire à l’événement Facebook pour obtenir toutes les informations importantes et les mises à jour en temps réel. Partagez l’événement avec vos amis et votre famille pour créer une ambiance encore plus électrisante !

Rendez-vous les mercredis 19 et 26 juillet de 17h à 19h et les mercredis 2 et 9 et 16 Aout, pour les Mercredis en Musique d’ArleShopping. Préparez-vous à passer des début de soirées inoubliables en compagnie de talentueux musiciens et à découvrir le charme unique de notre centre-ville animé par la magie de la musique. Nous avons hâte de vous y retrouver !

??? Vivez la musique, vivez ArleShopping ! ???

Retrouvez le programme sur notre page facebook : https://www.facebook.com/Arleshopping

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/Arleshopping »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T17:00:00+02:00 – 2023-07-19T19:00:00+02:00

2023-08-16T17:00:00+02:00 – 2023-08-16T19:00:00+02:00

musiques arles