Fête de la musique Centre-ville Arles, 21 juin 2023, Arles.

Fête de la musique Mercredi 21 juin, 14h00 Centre-ville

Toujours à la baguette pour organiser la Fête de la musique, la Ville d’Arles a souhaité mettre en avant les jeunes talents arlésiens. Le service événementiel a ainsi concocté un savant mélange d’artistes émergents (ABS7, Dibson) et confirmés (Kamikaz, Cynthia Leone) qui se succèderont sur la scène de l’esplanade Charles-de-Gaulle le 21 juin à partir de 21 heures.

Ce concert sera le point d’orgue d’une soirée de fête où les percussionnistes de Viagem Samba déambuleront dans les rues, le chant des chorales résonnera dans la salle des Pas perdus de l’hôtel de Ville et les rappeurs de la maison de production locale Power Prod prendront les rênes de la cour de l’Archevêché. Enfin, des groupes sélectionnés par la Ville dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt joueront sur les places Wilson, Voltaire et Paul Doumer.

Centre-ville 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

