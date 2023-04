Fête des gardians Centre-ville Arles Catégories d’évènement: Arles

Fête des gardians Centre-ville, 1 mai 2023, Arles. Fête des gardians Lundi 1 mai, 09h00 Centre-ville Chaque 1er mai à Arles, les traditions camarguaises et arlésiennes sont mises à l’honneur.

9h : rassemblement des gardians sur le boulevard des Lices

9h30 : hommage devant la statue de Frédéric Mistral, place du Forum

10h30 : bénédiction des cavaliers et grand messe, parvis de l’église Notre dame de la Major

12h00 : remise des pains bénits aux autorités et rassemblement sur la place de la République

15h45 : spectacle présenté par la Confrérie des gardians aux Arènes d’Arles

Le Président de l’antique Confrérie des gardians, Frédéric Lescot, remettra l’étendard au nouveau Capitaine Victor Mailhan, avant les traditionnels jeux de gardians. Avec la participation des Amazones de la Confrérie et des musiciens du Condor.

Ouverture de la billetterie aux arènes à 11h. (10 € / gratuit pour les moins de 12 ans)

