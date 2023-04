Marché Alimentaire centre ville Aouste-sur-Sye Catégories d’Évènement: Aouste-sur-Sye

Marché Alimentaire centre ville, 1 janvier 2023, Aouste-sur-Sye. Marché alimentaire tous les jeudis matins, toute l’année de 8h à 12h.

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

centre ville place de la poste

Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Food market every Thursday morning, all year round from 8am to 12pm Mercado de alimentación todos los jueves por la mañana, todo el año, de 8 a 12 horas Lebensmittelmarkt jeden Donnerstagmorgen, ganzjährig von 8 bis 12 Uhr

