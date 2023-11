Récréa’Jeux Centre Ville Andernos-les-Bains, 24 février 2024, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Deux jours pour profiter d’un Parc de loisirs éphémère au Centre-ville. Parmi les nombreuses activités et animations, un parcours aventure, des tructures gonflables, des jeux géants, un mur d’escalade, et une découverte de jeux d’antan !

Parc Louis David..

2024-02-24 fin : 2024-02-25 18:00:00. .

Centre Ville Jardin Louis david et la jetée

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During the February holidays, the City of Andernos-les-Bains organizes a mini park of activities for children.

On the program, adventure courses consisting of suspended nets, a mini climbing wall, inflatable structures, kart circuit, trampoline and many other activities, open to children from 5 years old and free.

Most of the activities will take place in the Louis David Garden and on the Esplanade de la Pier, from 14:00 to 18:00.

Detailed programme at https:// www.andernoslesbains.fr

In continuity, Cap 33 is setting up a programme of initiations, discoveries and tournaments.

Information Tourist Office at +33 (0)5.56.56.82.02.95.

Durante las vacaciones de febrero, el Ayuntamiento de Andernos-les-Bains organiza un mini parque de actividades para niños.

En el programa, cursos de aventura que consisten en redes suspendidas, un mini muro de escalada, estructuras inflables, circuito de karts, trampolín y muchas otras actividades, abiertas a niños a partir de 5 años y gratuitas.

La mayoría de las actividades tendrán lugar en el Louis David Garden y en la Esplanade de la Pier, de 14:00 a 18:00 horas.

Programa detallado en https:// www.andernoslesbains.fr

En continuidad, el Cap 33 está preparando un programa de iniciaciones, descubrimientos y torneos.

Información Oficina de Turismo en el +33 (0)5.56.56.56.82.02.95.

Während der Februarferien organisiert die Stadt Andernos-les-Bains einen Mini-Park mit Aktivitäten für Kinder.

Auf dem Programm stehen Abenteuerparcours bestehend aus hängenden Netzen, einer Mini-Kletterwand, aufblasbaren Strukturen, Kartbahn, Trampolin und vielen anderen Aktivitäten, offen für Kinder ab 5 Jahren und kostenlos.

Die meisten Aktivitäten finden im Louis David Garden und auf der Esplanade de la Pier von 14:00 bis 18:00 Uhr statt.

Detailliertes Programm unter https:// www.andernoslesbains.fr www.andernoslesbains.fr

In Kontinuität stellt Cap 33 ein Programm von Initiationen, Entdeckungen und Turnieren auf.

Information Tourismusbüro unter +33 (0)5.56.82.02.95.

