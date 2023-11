MARCHÉ DE NOËL Centre-ville Ancenis-Saint-Géréon, 16 décembre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Ancenis-Saint-Géréon,Loire-Atlantique

Marché de Noël de créateurs et de nombreuses animations pour les enfants..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 19:00:00. .

Centre-ville

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Designer Christmas market and lots of entertainment for children.

Mercadillo navideño de diseño y muchas actividades de ocio para los niños.

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern und zahlreichen Unterhaltungsangeboten für Kinder.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire