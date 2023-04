marché d’Allègre centre ville, 1 janvier 2023, Allègre.

Les Allegrats et leurs voisins peuvent se rendre au marché pour acheter légumes, viandes, poissons mais aussi d’autres produits non alimentaire..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

centre ville place de l’ancienne halle

Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Allegrates and their neighbors can go to the market to buy vegetables, meat, fish and other non-food products.

Los allegrados y sus vecinos pueden ir al mercado a comprar verduras, carne, pescado y otros productos no alimentarios.

Allegrats und ihre Nachbarn können auf dem Markt Gemüse, Fleisch, Fisch, aber auch andere Non-Food-Produkte kaufen.

Mise à jour le 2022-07-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay