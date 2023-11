Animations festives pour le Téléthon centre-ville Albi, 8 décembre 2023, Albi.

Animations festives pour le Téléthon 8 et 9 décembre centre-ville

vendredi 8 décembre à 18h30 direction la piste du club « Ô Balsero » avec la deuxième édition du marathon de la danse organisée par le collectif de DJ albigeois « La fine équipe ». Objectif ? Réunir des participants sur la piste pour enchaîner les performances et les styles de danse le plus longtemps possible. Le tout au profit de l’AFM Téléthon d’Albi. Inscriptions : lamarathondeladanse@gmail.com 06 38 96 15 15

Samedi 9 décembre dès 9h, sous le chapiteau installé place Lapérouse plusieurs initiatives sont au programme : démonstrations de savoir faire et vente d’objets par les apprentis et Compagnons du devoir, spectacle avec les majorettes de « Street ladies », visite des reines du Carnaval, tombola et autres surprises.

centre-ville 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « mailto:lamarathondeladanse@gmail.com »}]

