Argentina fest : mettez le cap vers l’argentine ! centre-ville Albi, 24 octobre 2023, Albi.

Argentina fest : mettez le cap vers l’argentine ! 24 – 28 octobre centre-ville

Au programe sur Albi : Entre folklore, musique et danse, cette flânerie culturelle, ouverte à tous, va emmener le public au Frigo, (24 oct), pour une soirée poétique avec Solange Bazely (voix) et Marcelo Mercadante (bandoneon).

Au centre social de Cantepau (25 oct) qui accueille une session contes et musique, suivie du concert du trio Arena. Puis, à la salle Arcé (26 oct) avec la projection de deux films argentins mais aussi à la salle événementielle de Pratgraussals (27 oct) avec un duo guitare et voix avec Sandra Luna et Vidal Rojas suivi du DJ Carlos Rodriguez qui animera une millonga endiablée !

Enfin, toujours à Pratgraussals, (28 oct), place au folklore argentin avec deux concerts: le duo Sullivan d’Attelis, guitare et charango (Buenos Aires) et le trio Aculla (Barcelone), suivis d’une peña pour danser, partager et s’imprégner des rythmes traditionnels argentins.

centre-ville 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://artetango-festival.com/accueil-argentina/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T23:59:00+02:00

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T23:59:00+02:00