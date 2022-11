Illuminations de Noël : ouvrez les yeux, rêvez, déambulez Centre-ville Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Illuminations de Noël : ouvrez les yeux, rêvez, déambulez Centre-ville, 26 novembre 2022, Albi. Illuminations de Noël : ouvrez les yeux, rêvez, déambulez 26 novembre – 1 janvier Centre-ville Se promener dans les rues de la ville est un enchantement pour les yeux ! Centre-ville 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie Se promener dans les rues de la ville est un enchantement : du sapin géant sur la place du Vigan aux rues piétonnes en passant par la forêt de Noël place Sainte-Cécile, décors et illuminations soulignent à merveille le centre-ville et de même ses quartiers. Au total, 400 sapins et plus de 300 décors lumineux et guirlandes décorent notre cité. Formé de 133 sapins décorés de rouge et d’or, le sapin géant, de 13 mètres de haut, trône fièrement au milieu de la place du Vigan et se prête

avec bonheur à toutes les photos souvenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T17:00:00+01:00

2023-01-01T08:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Centre-ville Adresse 81000 Albi Ville Albi lieuville Centre-ville Albi Departement Tarn

Centre-ville Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Illuminations de Noël : ouvrez les yeux, rêvez, déambulez Centre-ville 2022-11-26 was last modified: by Illuminations de Noël : ouvrez les yeux, rêvez, déambulez Centre-ville Centre-ville 26 novembre 2022 Albi Centre-ville Albi

Albi Tarn