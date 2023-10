La marche des Rois Centre ville Aix-en-Provence, 14 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Histoires d’Aix et de Provence organise la traditionnelle Marche des Rois à travers les rues jusqu’à la cathédrale Saint-Sauveur où se déroule depuis plus de deux siècles la cérémonie religieuse de l’adoration des rois mages..

2024-01-14 14:00:00 fin : 2024-01-14 16:00:00. .

Centre ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Histoires d’Aix et de Provence organizes the traditional March of the Kings through the streets to Saint-Sauveur Cathedral, where for over two centuries the religious ceremony of the adoration of the Magi has taken place.

Histoires d’Aix et de Provence organiza la tradicional Marcha de los Reyes por las calles hasta la catedral de Saint-Sauveur, donde desde hace más de dos siglos tiene lugar la ceremonia religiosa de la adoración de los Reyes Magos.

Histoires d’Aix et de Provence organisiert den traditionellen Dreikönigsmarsch durch die Straßen bis zur Kathedrale Saint-Sauveur, wo seit mehr als zwei Jahrhunderten die religiöse Zeremonie der Anbetung der Heiligen Drei Könige stattfindet.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence