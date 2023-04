Marché des Producteurs & Déballages des Commerçants Centre-ville – 45200 MONTARGIS, 13 mai 2023, Montargis.

Marché des Producteurs & Déballages des Commerçants Samedi 13 mai, 08h00 Centre-ville – 45200 MONTARGIS

C’est dans une ambiance sympathique et avec beaucoup de convivialité que se déroulera ce Marché des Producteurs & Déballages des Commerçants 2023 ! Forte du succès rencontré lors de ses précédentes éditions, cette animation va de nouveau associer nos producteurs aux professionnels de l’habillement, de la décoration ou encore de la cosmétique… pour faire découvrir ou redécouvrir aux promeneurs les produits du terroir. Pour vous les amateurs de bonnes affaires, retrouvez vos produits à prix préférentiel. Gourmands et gourmets, des spécialités seront proposées pour régaler les papilles des uns et des autres ! Venez donc chiner et faire de bonnes affaires tout en vous amusant et vivre un véritable moment de partage et de rencontre.

Centre-ville – 45200 MONTARGIS Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 85 24 31 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T08:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

FMACEN045V50A48A

© Union Commercial de Montargis