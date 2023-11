Défilé du Saint-Nicolas Centre-ville 44420 La turballe La turballe, 9 décembre 2023, La turballe.

17h30 : distibution de lampions aux enfants place F. Mitterand.

18h : départ du défilé. Arrivée sur le port. Vin et chocolat chaud offert.

Centre-ville 44420 La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T17:30:00+01:00 – 2023-12-10T03:30:00+01:00

