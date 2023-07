Soirée Animaux & Cie Centre-ville 44420 La turballe La turballe, 23 août 2023, La turballe.

Soirée Animaux & Cie Mercredi 23 août, 18h30 Centre-ville 44420 La turballe

Spectacle La lune à disparu : 18h30 / Place du Marché

Le Théâtre des Utopies

Partez à la recherche de la Lune avec Mlle Bergamote et sa troupe d’animaux (chèvres, poneys, jars et coq) ! à partir de 3 ans. Profitez d’un temps d’échanges après le spectacle pour rencontrer les acteurs à poils et à plumes !

Le grand Paris : 19h à 22h / Quai Saint-Pierre

Charly en construction

La plus folle course de chevaux mécaniques s’invite à La Turballe. Venez tenter votre chance et affronter les autres jockeys ! à partir de 40 kg.

Micmac sur le fil : 20h / déambulation en centre-ville et 21h30 / Boulevard Famchon

Mandibul’ Orchestra

Spectacle de ru(ch)e, musique jazz insective pour musiciens anthropomorphes.

Parés de leurs plus beaux atours, ces « hommes insectes » jouent tambours et pavillons cuivrés… Une saveur humoristique et poétique, à deguster par les bipèdes de tous âges, amateurs dard de ru(ch)e.

