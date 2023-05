Cabaret déambulatoire Centre-ville 44420 La turballe, 2 août 2023, La turballe.

Cie Y a un trou dans l’mur et Helena Moon Contorsionniste

Chanteuse, danseuses et contorsionniste vous plongent dans l’ambiance d’un véritable cabaret au gré de leurs différents numéros !

Centre-ville 44420 La turballe La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-02T20:00:00+02:00 – 2023-08-02T21:00:00+02:00

2023-08-02T22:00:00+02:00 – 2023-08-02T23:00:00+02:00

