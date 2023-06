DREUX Concert centre-ville, 28100 Dreux Dreux, 21 juin 2023, Dreux.

La Fête de la musique 2023 à Dreux aura lieu le 21 juin : découvrez le programme des concerts de la Fête de la musique 2023 à Dreux. Cette manifestation nationale met à l’honneur la musique dans tous ses genres et styles comme le rap, le jazz, la chanson française ou encore le rock lors de concerts gratuits.

De nombreux artistes et groupes de musique se produiront en concert à Dreux pour l’occasion. Les concerts de la Fête de la musique 2023 à Dreux auront lieu dans les rues, les bars et les lieux culturels à Dreux.

Vous êtes chanteur et/ou musicien ? Vous avez envie de vous produire en public ? Profitez des scènes ouvertes à l’occasion de la fête de la musique. Renseignements et inscriptions auprès de la direction du Théâtre de Dreux au 02.37.38.87.72 ou theatre@ville-dreux.fr

https://dreux.com/evenements/fete-de-la-musique/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

