Semaine Bleue à Venteuil Centre village Venteuil, 2 octobre 2023, Venteuil.

Venteuil,Marne

A l’occasion de la semaine bleue, du lundi 2 au dimanche 8 octobre 2023, la municipalité de Venteuil vous propose des activités/animations gratuites (priorité aux Venteuillats de plus de 59 ans):

– Lundi 2 octobre 2023 à 15h00 : GYMNASTIQUE DOUCE à la salle des fêtes

– Mardi 3 octobre 2023 à 14h30 : JEUX DE SOCIETE à la salle des fêtes

– Mercredi 4 octobre 2023 à 14h00 : RENCONTRE AVEC LES ENFANTS à l’école maternelle (activités manuelles avec les enfants).

2023-10-02 fin : 2023-10-04 . .

Centre village

Venteuil 51480 Marne Grand Est



For Blue Week, from Monday, October 2 to Sunday, October 8, 2023, the municipality of Venteuil is offering free activities (priority to Venteuil residents over 59):

– Monday, October 2, 2023 at 3:00 pm: GYMNASTIQUE DOUCE at the salle des fêtes

– Tuesday, October 3, 2023 at 2:30 pm: BOARD GAMES in the salle des fêtes

– Wednesday, October 4, 2023 at 2:00 pm: CHILDREN’S MEETING at the nursery school (manual activities with the children)

Durante la Semana Azul, del lunes 2 al domingo 8 de octubre de 2023, el ayuntamiento de Venteuil propone actividades y animaciones gratuitas (prioridad a los residentes en Venteuil mayores de 59 años):

– Lunes 2 de octubre de 2023 a las 15:00: Gimnasia suave en la Salle des Fêtes

– Martes 3 de octubre de 2023 a las 14:30 h: JUEGOS DE TABLERO en el salón del pueblo

– Miércoles 4 de octubre de 2023 a las 14:00: ENCUENTRO CON LOS NIÑOS en la guardería (actividades manuales con los niños)

Anlässlich der Blauen Woche von Montag, dem 2. bis Sonntag, dem 8. Oktober 2023 bietet Ihnen die Gemeinde Venteuil kostenlose Aktivitäten/Animationen an (Priorität für Venteuillats über 59 Jahre):

– Montag, 2. Oktober 2023, 15.00 Uhr: GYMNASTIQUE DOUCE (sanfte Gymnastik) in der Festhalle

– Dienstag, 3. Oktober 2023, 14.30 Uhr: GESELLSCHAFTSSPIELE im Festsaal

– Mittwoch, 4. Oktober 2023, 14.00 Uhr: BEGEGNUNG MIT KINDERN im Kindergarten (Basteln mit den Kindern)

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne