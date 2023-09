Marché traditionnel Centre village Sotteville-sur-Mer, 28 novembre 2023, Sotteville-sur-Mer.

Sotteville-sur-Mer,Seine-Maritime

L’essentiel du panier se trouve dans ce petit marché situé sur la place de Sotteville.

Accès libre le matin.

2023-11-28 fin : 2023-11-28 . .

Centre village

Sotteville-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie



The main part of the basket can be found in this small market located on the square of Sotteville.

Free access in the morning

La mayor parte de la cesta se encuentra en este pequeño mercado situado en la plaza de Sotteville.

Acceso gratuito por la mañana

Das Wichtigste aus dem Warenkorb findet man auf diesem kleinen Markt auf dem Place de Sotteville.

Freier Zugang am Vormittag

