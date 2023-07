Vide greniers Centre village Savasse, 24 septembre 2023, Savasse.

Savasse,Drôme

Profitez d’un vide greniers à Savasse. De bonnes affaires vous y attendent. Animations et restauration sur place. Parking gratuit sur place..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Centre village Face à la mairie

Savasse 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of a garage sale in Savasse. Great bargains await you. Entertainment and catering on site. Free parking on site.

Aprovecha una venta de garaje en Savasse. Le esperan grandes gangas. Animación y restauración in situ. Aparcamiento gratuito.

Profitieren Sie von einem Flohmarkt in Savasse. Gute Geschäfte erwarten Sie dort. Animationen und Verpflegung vor Ort. Kostenlose Parkplätze vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-15 par Montélimar Tourisme Agglomération