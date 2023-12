Deconcerto | Danse, mime, musique Centre village Saint-Laurent-de-Gosse, 24 mai 2024, Saint-Laurent-de-Gosse.

Saint-Laurent-de-Gosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:00:00

fin : 2024-05-24 22:15:00

En pleine prestation, un jeune violoniste perd le contrôle de son corps, qui décide de n’en faire qu’à sa tête. A la suite de cet échec arrivent bien évidemment le doute, la démotivation et finalement l’abandon. Malgré le soutien de son ami, il délaisse le violon pour se consoler dans les bras d’une belle danseuse. Poussé par ses proches, il finit par retrouver sa motivation et reprend son instrument. Il persévère, travaille, s’améliore, et se représente à nouveau en public, avec, cette fois-ci, la certitude d’être à sa place. Humour, danse, musique, poésie, il ne manque rien dans ce conte moderne qui enchante par sa délicatesse.

A partir de 5 ans. RDV à 21h. Durée : 1h15.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles)..

Centre village Mur à gauche

Saint-Laurent-de-Gosse 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



