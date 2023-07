Fêtes locales Centre village Saint-André-de-Seignanx, 11 août 2023, Saint-André-de-Seignanx.

Saint-André-de-Seignanx,Landes

Les fêtes de St-André de Seignanx… c’est quelque chose ! Il y a autant de couvert à table que d’habitants dans le village !

Programme à venir..

2023-08-11 fin : 2023-08-13 . .

Centre village

Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



Les fêtes de St-André de Seignanx… that’s something! There are as many place settings as there are inhabitants in the village!

Program to come.

Las fiestas de St-André de Seignanx son realmente extraordinarias Hay tantos decorados como habitantes tiene el pueblo

Próximo programa.

Die Feste in St-André de Seignanx… das ist schon etwas Besonderes! Es gibt so viele Gedecke am Tisch wie Einwohner im Dorf!

Programm folgt.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Seignanx