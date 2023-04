Le petit marché des producteurs de Puyvert Centre village Puyvert Catégories d’Évènement: Puyvert

Vaucluse

Le petit marché des producteurs de Puyvert Centre village, 1 janvier 2023, Puyvert. Nouveau à partir du 5 juillet 2020 sur Puyvert!

Retrouvez 5 producteurs locaux : légumes, fruits, pains, viandes, mile et fromages….

2023-01-01 à 08:30:00 ; fin : 2023-12-31. .

Centre village

Puyvert 84160 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



New from 5 July 2020 on Puyvert!

Find 5 local producers: vegetables, fruits, breads, meats, mile and cheeses… ¡Nuevo a partir del 5 de julio de 2020 en Puyvert!

Encuentre a 5 productores locales: verduras, frutas, panes, carnes, millas y quesos… Neu ab dem 5. Juli 2020 in Puyvert!

Hier finden Sie 5 lokale Erzeuger: Gemüse, Obst, Brot, Fleisch, Mile und Käse…

