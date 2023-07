Festivités et cérémonie du 14 juillet – Marsanne Centre village Marsanne, 14 juillet 2023, Marsanne.

Marsanne,Drôme

La mairie de Marsanne vous invite à ses festivités. Au programme, marché local, cérémonie au Monument aux morts suivi de son vin d’honneur et buffet de la maison Tomas offert par la municipalité à l’ombre des tilleuls du terrain de boules..

2023-07-14 08:00:00 fin : 2023-07-14 23:00:00. .

Centre village

Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Marsanne town council invites you to its festivities. The program includes a local market, a ceremony at the Monument aux morts followed by a vin d’honneur and a buffet from Maison Tomas offered by the municipality in the shade of the lime trees on the boules court.

El ayuntamiento de Marsanne le invita a sus fiestas. El programa incluye un mercado local, una ceremonia en el memorial de guerra seguida de un vin d’honneur y un bufé de la Maison Tomas ofrecido por el ayuntamiento a la sombra de los tilos del campo de petanca.

Die Stadtverwaltung von Marsanne lädt Sie zu ihren Feierlichkeiten ein. Auf dem Programm stehen ein lokaler Markt, eine Zeremonie am Kriegsdenkmal mit anschließendem Ehrenwein und ein Buffet aus dem Hause Tomas, das von der Gemeinde im Schatten der Linden auf dem Bouleplatz angeboten wird.

Mise à jour le 2023-07-12 par Montélimar Tourisme Agglomération