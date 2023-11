MARCHE DE NOEL ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE centre village Les Voivres, 15 décembre 2023, Les Voivres.

Les Voivres,Vosges

L’organisation de ce marché de Noël original, écologique et solidaire se fait conjointement avec toutes les

associations du village, NOTAMMENT ODCVL, l’eau d’ici, Saint Rémy et La Transition d’ici sous la houlette de l’association « D’ici et d’ailleurs ».

Un véritable projet commun dans un village qui bouge !

Le marché de Noël se déroulera au centre du village, et proposera restauration, buvette (vin chaud!) , stands d’exposants locaux, et ateliers associatifs pour tous,

maquillages pour petits et grands par l’association La Transition d’ici (https://www.facebook.com/AssociationLaTransitiondici). Tout public

Vendredi 2023-12-15 18:00:00 fin : 2023-12-15 22:00:00. 0 EUR.

centre village

Les Voivres 88240 Vosges Grand Est



The organization of this original, ecological and socially responsible Christmas market is a joint effort

oDCVL, l’eau d’ici, Saint Rémy and La Transition d’ici under the umbrella of the « D?ici et d?ailleurs » association.

A real joint project in a village on the move!

The Christmas market will take place in the village center, with food and refreshments (mulled wine!), local exhibitors’ stands, and associative workshops for all,

face painting for young and old by the association La Transition d’ici (https://www.facebook.com/AssociationLaTransitiondici)

Este original mercado navideño, respetuoso con el medio ambiente, se organiza en colaboración con todas las asociaciones del pueblo

oDCVL, l’eau d’ici, Saint Rémy y La Transition d’ici bajo el paraguas de la asociación « D’ici et d’ailleurs ».

¡Un verdadero proyecto común en un pueblo en movimiento!

El mercado de Navidad tendrá lugar en el centro del pueblo, con comida y bebida (¡vino caliente!), puestos locales y talleres para todos,

pintura de caras para pequeños y mayores a cargo de la asociación La Transition d’ici (https://www.facebook.com/AssociationLaTransitiondici)

Die Organisation dieses originellen, umweltfreundlichen und solidarischen Weihnachtsmarktes erfolgt gemeinsam mit allen

vereinen des Dorfes, NICHT zuletzt mit ODCVL, l’eau d’ici, Saint Rémy und La Transition d’ici unter der Leitung des Vereins « D?ici et d’ailleurs ».

Ein echtes Gemeinschaftsprojekt in einem Dorf, das sich bewegt!

Der Weihnachtsmarkt findet im Zentrum des Dorfes statt und bietet Essen, Trinken (Glühwein!), Stände lokaler Aussteller und Workshops von Vereinen für alle,

schminken für Groß und Klein durch den Verein La Transition d’ici (https://www.facebook.com/AssociationLaTransitiondici)

