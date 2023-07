Vide-greniers au Montat Centre Village Le Montat, 20 août 2023, Le Montat.

Le Montat,Lot

Le comité des fête Festi’ Montat organise sa fête annuelle et son vide-greniers..

2023-08-20 08:30:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. EUR.

Centre Village

Le Montat 46090 Lot Occitanie



The Festi’ Montat festival committee organizes its annual festival and garage sale.

El comité de fiestas Festi’ Montat organiza su fiesta anual y una venta de garaje.

Das Festkomitee Festi’ Montat organisiert sein jährliches Fest und seinen Flohmarkt.

