Brocante Vide Grenier Centre village Larzicourt, 15 août 2023, Larzicourt.

Larzicourt,Marne

26ème brocante organisée par le Comité des Fêtes. Buvette et restauration rapide. Exposition de voitures anciennes par l’association des Vieilles Caisses Old School de Sermaize-les-Bains..

2023-08-15 fin : 2023-08-15 . .

Centre village

Larzicourt 51290 Marne Grand Est



26th flea market organized by the Comité des Fêtes. Refreshments and fast food. Exhibition of vintage cars by the Vieilles Caisses Old School association from Sermaize-les-Bains.

26º mercadillo organizado por el Comité des Fêtes. Bar y comida rápida. Exposición de coches antiguos a cargo de la asociación Vieilles Caisses Old School de Sermaize-les-Bains.

26. Trödelmarkt, organisiert vom Comité des Fêtes (Festkomitee). Getränkestand und Schnellimbiss. Oldtimer-Ausstellung der Association des Vieilles Caisses Old School de Sermaize-les-Bains.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne