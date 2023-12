Chemin des Arts de Saint-Aubin-Château-Neuf Centre village et alentours Le Val d’Ocre, 1 janvier 2024, Le Val d'Ocre.

Le Val d’Ocre Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

.

Le Chemin des Arts est une balade artistique de 3 km à travers le village de Saint-Aubin-Château-Neuf. Elle est aujourd’hui composée d’une soixantaine d’ œuvres monumentales, réalisées par une trentaine d’artistes français et étrangers (sculpteurs, céramistes, peintres, photographes, maîtres verriers). Cette exposition permanente d’œuvres en plein air est une aventure humaine qui participe à la sensibilisation à l’art et à la création, favorise la revitalisation du territoire rural et permet de créer du lien social par la rencontre et la confrontation d’artistes et œuvres contemporaines.

EUR.

Centre village et alentours Saint-Aubin-Château-Neuf

Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-09-28 par ADT YONNE