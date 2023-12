Marché de Noël authentique Centre village Eguisheim, 25 novembre 2023, Eguisheim.

Eguisheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-25 10:00:00

fin : 2023-12-30 20:00:00

Ce marché de Noël a obtenu le label « Villes et Villages de Noël » récompensant l’authenticité et la richesse de notre patrimoine. A Eguisheim, la priorité est accordée à une trentaine d’artisans et créateurs qui rivalisent d’étals alléchants et de maisonnettes scintillantes.

Eguisheim, l’écrin idéal pour partager un moment de rêve et découvrir la magie de Noël en Alsace !

0 EUR.

Centre village

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach