DÉFILÉ DE LA SAINT NICOLAS centre village- départ Salle polyvalente Xertigny, 25 novembre 2023, Xertigny.

Xertigny,Vosges

Venez découvrir et participer au défilé de Saint-Nicolas qui parcourra les rues de Xertigny

Défilé de Saint Nicolas à 18h00.

Buvette et vente de gâteaux. Tout public

Samedi 2023-11-25 18:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. 0 EUR.

centre village- départ Salle polyvalente

Xertigny 88220 Vosges Grand Est



Come and take part in the Saint Nicolas parade through the streets of Xertigny

Saint Nicolas parade at 6:00 pm.

Refreshment bar and cake sales

Participe en el desfile de San Nicolás por las calles de Xertigny

Desfile de San Nicolás a las 18.00 horas.

Bar y venta de pasteles

Entdecken Sie und nehmen Sie an der Parade des Heiligen Nikolaus teil, die durch die Straßen von Xertigny führt

Parade des Heiligen Nikolaus um 18.00 Uhr.

Getränk und Kuchenverkauf

Mise à jour le 2023-11-07 par OT EPINAL ET SA REGION