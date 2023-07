Marché de pays à Condat Centre-village Condat, 12 juillet 2023, Condat.

Condat,Cantal

Tous les mercredis soirs, en juillet et août. Vente de produits locaux et de terroir, possibilité de restauration sur place. Animations musicales..

2023-07-12 fin : 2023-08-24 . .

Centre-village

Condat 15190 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes



Tous les mercredis soirs, en juillet et août. Vente de produits locaux et de terroir, possibilité de restauration sur place. Animations musicales.

Todos los miércoles por la noche en julio y agosto. Venta de productos locales y regionales, con posibilidad de comer en el restaurante. Animación musical.

Tous les mercredis soirs, en juillet et août. Vente de produits locaux et de terroir, possibilité de restauration sur place. Animations musicales.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Destination Haut Cantal