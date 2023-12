Titanic, la folle traversée | Comédie musicale Centre village Biaudos, 25 mai 2024, Biaudos.

Biaudos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:00:00

fin : 2024-05-25 22:30:00

La plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage, revue à la façon d’une comédie délirante, loufoque et musicale avec le bateau qui coule quand même à la fin…

Les Moutons Noirs vous embarquent dans l’aventure du Titanic, autour d’un très beau plateau artistique, neuf comédiens, trois musiciens live et un travail d’écriture porté par Axel Drhey. Une odyssée élégante et déjantée où s’entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Une comédie chic et délirante dont vous ne sortirez pas indemnes.

Dès 5 ans. RDV à 21h. Durée : 1h30.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles)..

Centre village Salle polyvalente

Biaudos 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine



