l’Ane, le Mont et ses petits pieds Centre VILLA EOLE CAROLLES, 9 juillet 2024, CAROLLES.

l’Ane, le Mont et ses petits pieds 9 – 20 juillet 2024 Centre VILLA EOLE Sur inscription. Tarif à partir de 924,00 €

Viens découvrir la randonnée accompagné par l’Âne Narcos et son copain…

Au programme de ton séjour nature :

Initiation à la marche pédestre autonome, accompagné d’ânes du Cotentin

Sensibilisation à l’environnement côtier et forestier

Découverte du patrimoine historique local

1 séance de kayak sur la Sélune

Visite d’une asinerie

Traversée de la baie avec un guide

N’oublie pas d’apporter un duvet et un matelas.

Dans le cadre de la labellisation Colo Apprenante, voici les enjeux éducatifs et pédagogiques du séjour :

Vivre un temps de vacances et de loisirs autour du vivre ensemble.

Accompagner et renforcer les apprentissages autour d’activités environnementales et patrimoniales

Proposer aux jeunes un temps de vacances et de loisirs éducatif

Apprentissage du voyage et de l’aventure

Centre VILLA EOLE 10 rue de la Croix Paqueray, 50740 CAROLLES CAROLLES Le centre La Villa Eole est implanté dans le village de Carolles au sommet d'une colline dominant la mer. Il est entouré par un parc de 1 ha et se situe à 50 km du Mont-Saint-Michel. Le célèbre sentier des Douaniers longe le domaine, menant d'un côté à la célèbre cabane Vauban et de l'autre à une plage idéale pour les baignades et la pêche à pied.

Le centre a une capacité d’accueil de 56 enfants pouvant être hébergés dans des chambres de 2 à 8 lits avec vue sur mer. Les activités pourront avoir lieu dans le parc extérieur sécurisé, dans l’une des deux salles d’activités, dans la bibliothèque, la salle d’activités manuelles ou encore dans la salle de jeux.

Du matériel de pêche et des jeux extérieurs (pelles, seaux, tamis, voiture, ballons…).

Les repas sont préparés sur place et la salle de restauration domine la mer. Route : 350km de Paris, autoroute de Rennes ou Caen. Sur la route de la côte entre Granville et Avranches.



Train : Gare de Granville à 13km, d’Avranches à 23km



Avion : Aéroport Rennes Bretagne à 120km.

