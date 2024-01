Vagues et Vent à la Villa -14 jours Centre VILLA EOLE CAROLLES, 7 juillet 2024, CAROLLES.

Vagues et Vent à la Villa -14 jours 7 – 20 juillet 2024 Centre VILLA EOLE Sur inscription. Tarif à partir de 1 078,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-07T14:00:00+02:00 – 2024-07-08T00:00:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T10:00:00+02:00

Viens profiter de la plage pour pêcher, t’amuser… et découvrir la Baie du Mont St Michel !!!

Initiation au skim-board et jeux sportifs de plage

Ateliers Mécanik’ pour expérimenter, créer en utilisant l’eau ou le vent

Découverte des iles Chausey et de la baie du Mont Saint Michel

Activités du bord de mer (pêche à pieds, baignade, jeux sur le sable…)

Sortie vélo

Et bien sûr grands jeux collectifs, veillées… L’équipe apportera une attention particulière à la mise en œuvre des projets des enfants.

Certificat d’aisance aquatique indispensable pour pouvoir faire du catamaran.

Axes du programme dans le cadre de Colos Apprenantes:

Vivre un temps de vacances et de loisirs autour du vivre ensemble.

Accompagner et renforcer les apprentissages autour d’activités environnementale et patrimoniales

Proposer aux jeunes de un temps de vacances et de loisirs

Objectifs :

Apprendre à vivre ensemble et retrouver un sens du collectif, continuer à développer ses compétences sociales et civiques ;

Réinvestir les apports d’apprentissage par le biais du loisir et des activités ;

Expérimenter les connaissances et les compétences de chacun ;

Appréhender les problématiques liées au développement durable et devenir citoyen de son propre environnement ;

Initier les enfants à la pratique du bivouac, de la gestion de budget et de la maintenance des temps de vie quotidienne (confection des repas, courses…);

Développer la confiance en soi avec l’acquisition de nouvelles compétences dans le cadre d’un camp nature.

Développer sa culture scientifique et sa curiosité (activité autour du milieu marin)

Remobiliser ses connaissances et en développer de nouvelles

Développement de la prise de parole, de l’argumentation et du respect des décisions communes (atelier d’échanges et d’écritures qui servira de support à la communication aux familles)

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Centre VILLA EOLE 10 rue de la Croix Paqueray, 50740 CAROLLES CAROLLES [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=28A »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Le centre La Villa Eole est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer. Il est entouré par un parc de 1 ha et se situe à 50 km du Mont-Saint-Michel. Le célèbre sentier des Douaniers longe le domaine, menant d’un côté à la célèbre cabane Vauban et de l’autre à une plage idéale pour les baignades et la pêche à pied.

Le centre a une capacité d’accueil de 56 enfants pouvant être hébergés dans des chambres de 2 à 8 lits avec vue sur mer. Les activités pourront avoir lieu dans le parc extérieur sécurisé, dans l’une des deux salles d’activités, dans la bibliothèque, la salle d’activités manuelles ou encore dans la salle de jeux.

Du matériel de pêche et des jeux extérieurs (pelles, seaux, tamis, voiture, ballons…).

Les repas sont préparés sur place et la salle de restauration domine la mer. Route : 350km de Paris, autoroute de Rennes ou Caen. Sur la route de la côte entre Granville et Avranches.



Train : Gare de Granville à 13km, d’Avranches à 23km



Avion : Aéroport Rennes Bretagne à 120km.

voile randonnee