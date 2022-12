Coquillages et crustacés Centre VILLA EOLE CAROLLES Catégorie d’évènement: Carolles

Coquillages et crustacés Centre VILLA EOLE, 11 juillet 2021, CAROLLES. Coquillages et crustacés 11 – 17 juillet 2021 Centre VILLA EOLE

Sur inscription. Tarif à partir de 447,00 €

Viens profiter de la plage pour pêcher, t’amuser… et découvrir la Baie du Mont St Michel !!! Centre VILLA EOLE La Croix Paqueray, 50740 CAROLLES CAROLLES Normandie Route : 350km de Paris, autoroute de Rennes ou Caen. Sur la route de la côte entre Granville et Avranches. Train : Gare de Granville à 13km, d’Avranches à 23km Avion : Aéroport Rennes Bretagne à 120km. [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Le centre La Villa Eole est implanté dans le village de Carolles au sommet d’une colline dominant la mer. Il est entouré par un parc de 1 ha et se situe à 50 km du Mont-Saint-Michel. Le célèbre sentier des Douaniers longe le domaine, menant d’un côté à la célèbre cabane Vauban et de l’autre à une plage idéale pour les baignades et la pêche à pied. Le centre a une capacité d’accueil de 36 enfants pouvant être hébergés dans des chambres de 2 à 4 lits avec vue sur mer. Les activités pourront avoir lieu dans le parc extérieur sécurisé, dans l’une des deux salles d’activités, dans la bibliothèque, la salle d’activités manuelles ou encore dans la salle de jeux. Du matériel de pêche et des jeux extérieurs (pelles, seaux, tamis, voiture, ballons…). Les repas sont préparés sur place et la salle de restauration domine la mer. La capacité du centre a été réduite à 60% pour respecter les distances barrières sans réduction des espaces utilisables. Nettoyage plusieurs fois par jour de toutes les surfaces avec une attention particulière pour les sanitaires, lieux de passage, zones de contact (poignées de porte, dossiers de chaises…) Prise quotidienne de la température des enfants et des adultes Pause hygiène régulière dans la journée avec lavage des mains par petits groupes. Attention: le lavage du linge, sauf accidents (pipi au lit, météo…) n’est pas prévu pour ce séjour. Viens profiter de la plage pour pêcher, t’amuser… et découvrir la Baie du Mont St Michel !!! Intitiation au skim board et Spyball (Jeux de raquettes et de glisse au bord de l’eau et sur le sable)

1 séance de catamaran ou de poney

Activités du bord de mer (pêche à pieds, baignade, jeux sur le sable…)

Jeux de raquettes et sportifs sur le sable

Et bien sûr grands jeux collecifs, veillées… L’équipe apportera une attention particulière à la mise en oeuvre des projets des enfants. Certificat d’aisance aquatique indispensable pour pouvoir faire du catamaran. Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T14:00:00+02:00

2021-07-17T14:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Carolles Autres Lieu Centre VILLA EOLE Adresse La Croix Paqueray, 50740 CAROLLES Ville CAROLLES Age minimum 6 Age maximum 14 lieuville Centre VILLA EOLE CAROLLES

Centre VILLA EOLE CAROLLES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carolles/

Coquillages et crustacés Centre VILLA EOLE 2021-07-11 was last modified: by Coquillages et crustacés Centre VILLA EOLE Centre VILLA EOLE 11 juillet 2021 CAROLLES Centre VILLA EOLE CAROLLES

CAROLLES