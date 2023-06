Le Bouillon Centre Vandaele Bondues, 14 juillet 2023, Bondues.

Le Bouillon Vendredi 14 juillet, 11h00, 12h00 Centre Vandaele Gratuit

Fanfare tropicale

Êtes-vous prêts pour une croisière dans les Caraïbes?

Embarquez-donc et laissez vous driver par les 7 musiciens aguerris de la Fanfare Tropicale ! Escales prévues à Trinidad et Tobago, pour goûter à son calypso et son ambiance de carnaval, puis en Martinique, pour y siroter une bonne biguine, et enfin direction la Jamaïque, dans les vapeurs de ska et de reggae. Animation garantie !

–

Tout public

Durée : 30 minutes

–

11h : Centre Vandaele, rue Norbert Segard, 59910 Bondues

12h : Mairie de Bondues, 16 place Abbé Bonpain, 59910 Bondues

–

Buvette sur place

–

Pour y aller :

Bus ligne 86/89 – Arrêt Eglise

Vélo (Garage à vélo sur place)

Covoiturage

Centre Vandaele rue Norbert Segard, 59910 Bondues Bondues 59910 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T11:30:00+02:00

2023-07-14T12:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:30:00+02:00

