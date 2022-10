les Trappeurs Centre VALT les Agudes, 24 octobre 2022, Gouaux-de-Larboust.

les Trappeurs 24 – 28 octobre Centre VALT les Agudes

400€ transport inclus depuis Bordeaux ou Toulouse

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre VALT les Agudes Gouaux de Larboust Gouaux-de-Larboust 31110 Haute-Garonne Occitanie

AVENTURE TRAPPEURS

Découverte du milieu montagnard / Canirando / Parcours aventure

Profitant des vastes espaces naturels environnants, nos jeunes trappeurs construiront de leurs mains une cabane, aménageront leur camp trappeur et apprendront à pister les animaux.

Les trappeurs découvriront aussi la randonnée guidée par des chiens de traineau, la canirando, pour peaufiner leur formation d’aventurier.

Au programme également : un parcours aventure sur la base Pyrénées Hô où nos jeunes trappeurs évolueront à la cime des arbres, le long des rochers et effectuerons des tyroliennes et des sauts en toute sécurité.

Animations

Descriptif du Centre :

Au cœur de la chaine des Pyrénées, surplombé par des sommets de 3000 m, le village de Gouaux de Larboust est situé à 1 340 m d’altitude, à 3 km de la station de ski de Peyragudes. Le centre est entouré de champs et de forêts et situé en amont d’une rivière offrant tout son charme naturel. Les enfants sont hébergés dans des chambres de 4 à 8 lits. Les chambres des animateurs sont réparties à proximité afin d’assurer une présence rassurante 24h/24. Le centre est équipé d’une salle de restauration, de salles d’animation et de différentes salles d’activités. Tous les repas sont préparés avec soin par notre cuisinier sur place. Des produits locaux, frais et de saisons sont proposés régulièrement. Les menus sont pensés avec un souci de variété selon la règle des 3B : Bons, Beaux et Bien équilibrés ! Les régimes alimentaires spécifiques sont pris en compte.

Les objectifs du séjour mis en avant :

Le Projet Educatif de l’association VALT met prioritairement l’accent sur deux notions principales : 1 – profiter d’un temps de vacances, en donnant une âme et rendant le participant acteur de son séjour, 2 – développer la socialisation et l’autonomie de l’enfant.

Conformément aux objectifs pédagogiques du séjour, le planning de la semaine sera construit autour de temps de consolidation des apprentissages scolaires, au travers d’activités sportives, et de découverte de l’environnement.

Au programme : Ateliers de découverte de l’environnement, fabrication d’objets durables et écoresponsables dans le camp trappeur, parcours aventure, randonnée, cani rando,

En plus des activités de la journée, notre équipe d’encadrement proposera chaque jour des animations et jeux variés (chasses au trésor, jeux de société grandeur nature, olympiades…) et des veillées autour d’un imaginaire (contes, spectacles, jeux…).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-10-28T17:00:00+02:00

