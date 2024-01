P’tits trappeurs Centre Valcoline j.effroy ALLEVARD, 29 juillet 2024, ALLEVARD.

P’tits trappeurs 29 juillet – 9 août 2024 Centre Valcoline j.effroy Sur inscription. Tarif à partir de 829,00 €

Pars à la découverte des chiens husky et de la montagne avec ce programme d’animation basé sur le thème des trappeurs, pour une découverte grandeur nature de la vie à la montagne ! Tu auras l’occasion de découvrir également plusieurs activités physiques de pleine nature dans un cadre sécurisé.

Cani-randonnée et visite d’un élevage de chien Husky : 1 séance d’une demi-journée qui te permettra de découvrir le métier de musher et le travail des chiens. Au travers de cette activité, tu guideras ton propre chien à l’aide de harnais sur sentier balisé, à la découverte d’un milieu montagnard préservé.

Randonnée en montagne : Une randonnée de découverte sera organisée sur une demi-journée ( la faune et la flore en milieu montagnard et ses superbes paysages, recherche de traces d’animaux…). La montée se fera en télésiège et éventuellement la redescente, prévoir tout de même de bonnes chaussures de marche !

Accrobranche : 1 séance d’une demi-journée, avec deux parcours adaptés selon la taille des participants (enfant de – d’1.20m et enfant de + d’1.20m). Cette séance te permettra d’améliorer ton sens de l’équilibre et ta concentration !

Baignade en piscine : 1 séance organisée durant le séjour à la piscine découverte d’Allevard.

Construction de cabanes, fabrication de flèches, randonnée et goûter trappeur te permettront de t’exprimer, de créer et de découvrir la vie d’un vrai trappeur.

Au travers des grands jeux, des veillées, de la soirée montagnarde et d’autres temps forts de ce séjour, tu expérimenteras le vivre-ensemble.

Informations complémentaires

Programme susceptible d’évoluer selon le nombre d’enfants et la météo.

Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique de ces activités.

Les activités programmées auront lieu sous réserve des autorisations gouvernementales et dans le respect des protocoles en vigueur.

Centre Valcoline j.effroy PLACE MARCEL DUMAS, 38580 ALLEVARD ALLEVARD Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le centre Valcoline se trouve au coeur de l'Isère, à 50 km de Chambéry, à 1450m d'altitude et dans un environnement préservé. Le centre est labellisé « Clé Verte » symbole de son engagement pour l'environnement. Les enfants seront accueillis dans des chambres de 4 à 6 lits avec balcon, sanitaires et douches. Les repas seront servis dans une salle de restauration panoramique ou bien, si le temps le permet, sur la terrasse extérieure. Plusieurs salles d'activités sont mises à disposition ainsi qu'un jardin clos. Le centre accueille jusqu'à 80 enfants.

L’équipe permanente du centre veillera au confort et au bon accueil des enfants tout au long du séjour. Route : Autoroute A41 via Lyon Chambéry, sortie Pontcharra, puis direction Allevard



Train : gare de Grenoble 41km, de Goncelin 11km ou de Pontcharra 15km



Avion : aéroport de Grenoble Alpes Isère à 91 km

