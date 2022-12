Cocktail Sportif Centre Valcoline j.effroy ALLEVARD Catégories d’évènement: Allevard

Cocktail Sportif Centre Valcoline j.effroy, 19 juillet 2021, ALLEVARD. Cocktail Sportif 19 – 24 juillet 2021 Centre Valcoline j.effroy

Sur inscription. Tarif à partir de 468,00 €

Fais le plein de sensations et viens découvrir la montagne sous toutes ses formes ! Centre Valcoline j.effroy PLACE MARCEL DUMAS, 38580 ALLEVARD ALLEVARD Isère Auvergne-Rhône-Alpes Route : Autoroute A41 via Lyon Chambéry, sortie Pontcharra, puis direction Allevard Train : gare de Grenoble 41km, de Goncelin 11km ou de Pontcharra 15km Avion : aéroport de Grenoble Alpes Isère à 91 km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Le centre Valcoline se trouve au coeur de l’Isère, à 50 km de Chambéry, à 1450m d’altitude et dans un environnement préservé. Le centre est labellisé « Clé Verte » symbole de son engagement pour l’environnement. Les enfants seront accueillis dans des chambres de 4 à 6 lits avec balcon, sanitaires et douches. Les repas seront servis dans une salle de restauration panoramique ou bien, si le temps le permet, sur la terrasse extérieure. Plusieurs salles d’activités sont mises à disposition ainsi qu’un jardin clos. Le centre accueille jusqu’à 80 enfants. L’équipe permanente du centre veillera au confort et au bon accueil des enfants tout au long du séjour. Fais le plein de sensations et viens découvrir la montagne sous toutes ses formes ! Découvre des activités physiques exceptionnelles pratiquées de manière ludique et sécurisée. Au programme : Accrobranche, orientation, randonnée avec départ en télésiège, escalade sur un site naturel … : 1 séance de chaque. Grâce à ces activités, tu amélioras ta concentration, ton sens de l’équilibre.

Une randonnée de découverte du milieu montagnard et de la faune et de la flore : la vallée n’aura plus de secret pour toi.

Baignade en piscine : 1 séance

Initiation au VTT freeride avec un moniteur MCF : 1 séance. Après une phase de présentation du matériel et d’initiation où tu apprendras à t’équiper et à respecter les règles de sécurité, tu t’initieras aux joies du VTT en milieu naturel en adaptant tes déplacements aux difficultés du terrain. Tu devras gérer ton équilibre et celui de ton VTT. Au travers des grands jeux, des veillées, de la soirée montagnarde et d’autres temps forts de ce séjour, tu expérimenteras le vivre-ensemble. Informations complémentaires Programme susceptible d’évoluer selon le nombre d’enfants et la météo.

Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique de ces activités.

Les activités programmées auront lieu sous réserve des autorisations gouvernementales et dans le respect des protocoles en vigueur.

(ex : piscine sous réserve d’assouplissement du protocole sanitaire interdisant les groupes).

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T14:00:00+02:00

2021-07-24T14:00:00+02:00

