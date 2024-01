Centre de Montagne VALCOLINE – PEP 42 CENTRE VALCOLINE Allevard, jeudi 1 janvier 2032.

Le centre Valcoline géré par les PEP 42 organise des classes de découvertes depuis plus de quarante ans.

Valcoline est idéalement situé au Collet d’Allevard en station de ski au pied des pistes, à 1450 m d’altitude sur le massif de Belledonne.

Le centre se trouve à 15km d’Allevard les Bains, ville thermale proche de Grenoble.

Ouvert à l’année, Valcoline propose des classes de neige mais également des classes de printemps et d’automne autour de plusieurs thématiques (sports de montagne, environnement, développement durable, astronomie, cirque…).

Le réseau PEP agît depuis plus de 100 ans pour organiser des colonies de vacances et des classes de découvertes, en lien étroit avec les enseignants et en partenariat avec l’Education Nationale.

Les séjours PEP sont regroupés sous la marque PEP Attitude.

Retrouvez les informations essentielles du centre sur notre site internet en cliquant sur Centre Valcoline

Vous pouvez consulter également le projet éducatif et les séjours scolaires sur le site www.pep-attitude.fr

