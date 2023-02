Altitude & Anglais ! Centre Val Joli, 21 août 2022, Châtel.

Altitude & Anglais ! 21 – 27 août 2022 Centre Val Joli

469 €

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Val Joli 671 Route de Thonon, 74390 Châtel Châtel 74390 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

0240355215 https://croqvacances.org/ https://val-joli.com/ A deux pas de la Suisse, le centre de vacances Le Val Joli est situé dans la station-village de Châtel, au cœur de la mythique vallée d’Abondance ! La vue panoramique fait le charme de ce chalet situé à 1 200 mètres d’altitude. Il se trouve à 600 mètres du village de Châtel et de ses nombreux commerces, animations, cinémas. Soucieux d’une amélioration constante des conditions d’accueil et pour répondre aux dernières normes européennes, le centre est régulièrement amélioré, tant dans ses équipements que dans la décoration chaleureuse et typiquement savoyarde. Les petits + : – Un accès au village de Châtel à 600 m – Une vue panoramique à couper le souffle – Accès WIFI illimité Chambre de 4 à 6 lits toutes équipées de salle d’une bain et WC 1 chambre infirmerie 1 salle polyvalente et d’animation 1 salle de restauration Salle de jeux, babyfoot et ping-pong Jeux pour enfants / trampoline park Personnes à mobilité réduite : accès en fauteuil roulant avec aide

Envie de changer d’air, de te rapprocher de la nature et entretenir tes connaissances acquises au cours de l’année en Anglais ?

À Châtel, c’est la Classe !

Nous t’avons préparé un séjour comprenant des activités sportives et des révisions scolaires en Anglais. Tu découvriras le plaisir d’apprendre et de réapprendre lors des cours dispensés le matin, de 9 h 30 à 12 h 00, par des enseignants certifiés de l’Éducation Nationale, l’Anglais sous formes ludiques ; les professeurs t’ont préparé un programme divertissant. À partir de mises en situation réelles tu exploiteras les notions abordées en cours d’année scolaire ; ce sera l’occasion de renforcer tes connaissances linguistiques !

Les après-midis seront organisés autour des activités physiques et sportives et de loisirs : grands jeux, baignades à la piscine, jeux de pistes, golf et tennis. Nous profiterons de la montagne à travers des balades et grands jeux en pleine nature.

Le centre est situé sur la commune de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. À 1 200 mètres d’altitude, les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : majestueux ! Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre et de convivialité. Les veillées prévues par la station, selon programmation, et les veillées concoctées par l’équipe pédagogique rythmeront tes soirées. Enfin, pour les fans de la balle nous te proposerons plusieurs séances de golf et de tennis…

L’espace aquatique de Châtel et les veillées montagnardes au village te séduiront pour un séjour sportif, instructif et dépaysant ! Ce séjour correspond aux collégiens souhaitant faire des révisions ou en attente d’un soutien scolaire en plus de passer des vacances sportives et reposantes à la montagne !



Croq’ Vacances